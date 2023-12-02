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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لليوم الثاني.. استمرار توافد المصريين على لجان الانتخابات الرئاسية في الكويت.. صور

صدى البلد

نشرت وزارة الهجرة ، اليوم السبت، استمرار إقبال المصريين بالخارج على لجان الاقتراع في الكويت ، اليوم السبت، لليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

 

وبدأت سفارتا مصر فى واشنطن وكندا، فتح أبوابهما أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم  فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى ثانى  أيام تصويت المصريين فى الخارج، حيث تتم عملية التصويت فى تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى وتغلق فى تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات إنه فى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقاً للمواعيد الآتية: أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير المقبل.

ويحق لكل مصرى متواجد خارج مصر في اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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