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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصبي: عدد المستفيدين بـ«تكافل وكرامة» ارتفع في عهد السيسي لـ 22 مليونا

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في البرلمان، أن ملف الحماية الاجتماعية جاء على أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي بتكليفات الرئيس السيسي في 2014، والمرشح الرئاسي في 2024. 


وأضاف عبد الهادي القصبي خلال حواره ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى 2014 كان 6 ملايين مواطن فقط، ووصل عددهم إلى 22 مليون مواطن فى 2023.

وأوضح القصبي، أن تكلفة برنامج تكافل وكرامة 21 مليار جنيه حاليا، والرئيس السيسي وجه بزيادتها بنسبة 15%؛ لمواجهة غلاء الأسعار.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.

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