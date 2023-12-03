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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة مسعف وسائق.. يعيدان 107 آلاف جنيه لمصاب فى حادث بطريق رأس غاارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تكاتف فريق من رجال الإسعاف في البحر الأحمر لتقديم درس حي في الأمانة والشرف، حينما قاموا بتسليم أمانات مصاب في حادث مرور مروع وقع في الكيلو ٥٠ بطريق غرب الشيخ فضل المنيا التي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 ألف جنيه مصري.

 

وفي تفاصيل الحادث الذي وقع أثناء توجه ع ا ح  موظف فى الجمارك إلى منزله بعد إنهاء عمله بجمارك سفاجا، أظهرت التحقيقات أنه نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، أصيب بشكل خطير، حيث اشتبه في وجود كسر في الفقرات العنقية وخلع في الكتف الأيسر، إضافة إلى سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

 

رغم الظروف الصعبة والإصابة الجسيمة، لم يتردد المسعف سامي عيد في تسليم الأمانات الشخصية للمصاب، التي تشمل مبلغًا ماليًا بلغ 107 ألف جنيه مصري، هاتفًا من نوع سامسونج، وشنطًا صغيرة وكبيرة تحتوي على أوراق وأغراض شخصية.

 

"الأمانة والشرف هما ميثاق رجال الإسعاف في البحر الأحمر، وهذا ما تجسده أفراد فريق الإسعاف "، حيث كان السائق علي عبادي، السائق الذي كان يقود المركبة وشارك في إنقاذ المصاب.

 

يعكس هذا الفعل النبيل التزام المسعفين بمهمتهم الإنسانية وقيمهم الأخلاقية، حيث تشدد الفرق الطبية في المنطقة على ضرورة تحفيز مثل هذه الأمثلة الرائعة من الأمانة والتفاني في خدمة المجتمع.

 

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