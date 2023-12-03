كاتب صحفي: المصريون بالخارج ينشرون صورة مشرفة أمام العالم كله

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، أن المصريين بالخارج يضربون أمثلة كثيرة في حب الوطن والانتماء للدولة المصرية، و الجاليات المصرية بالخارج وبكل الدول تلعب دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية 2024، وهم جزء أصيل من الدولة المصرية والدخل القومي لها.

وأوضح "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN TV، أن الجاليات المصرية بالخارج على يقين كامل بأنهم غير منفصلين عن الدولة المصرية، ولكنهم في قلبها وعقلها، لهذا السبب ذهبوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أنهم يرون التحديات و التهديدات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وقال الكاتب الصحفي، إن مشاركة المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار الوطن والحفاظ على تقدمه، وعلى قدرة وقوة الدولة المصرية في الوقت الحالي، معقبا: “المصريون في جميع الدول ضربوا نموذجا للوطنية وحب الوطن وقدرتهم على مساندة الدولة وهم بالخارج، وينشرون صورة مشرفة أمام العالم كله”.

يتحدون الصعاب لأجل وطنهم

ونوه إلى أن بالرغم من الظروف الجوية الصعبة الموجودة بمعظم دول العالم، إلا أنهم أصروا على النزول والمشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن المصريين يتحدون جميع الصعاب من أجل المشاركة في العملية الانتخابية لأجل وطنهم.