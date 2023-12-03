عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: المصريون بالخارج ينشرون صورة مشرفة أمام العالم كله

صدى البلد

أكد جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، أن المصريين بالخارج يضربون أمثلة كثيرة في حب الوطن والانتماء للدولة المصرية، و الجاليات المصرية بالخارج وبكل الدول تلعب دورا كبيرا في الانتخابات الرئاسية 2024، وهم جزء أصيل من الدولة المصرية والدخل القومي لها.

وأوضح "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN TV، أن الجاليات المصرية بالخارج على يقين كامل بأنهم غير منفصلين عن الدولة المصرية، ولكنهم في قلبها وعقلها، لهذا السبب ذهبوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أنهم يرون التحديات و التهديدات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

وقال الكاتب الصحفي، إن مشاركة المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار الوطن والحفاظ على تقدمه، وعلى قدرة وقوة الدولة المصرية في الوقت الحالي، معقبا: “المصريون في جميع الدول ضربوا نموذجا للوطنية وحب الوطن وقدرتهم على مساندة الدولة وهم بالخارج، وينشرون صورة مشرفة أمام العالم كله”.

يتحدون الصعاب لأجل وطنهم

ونوه إلى أن بالرغم من الظروف الجوية الصعبة الموجودة بمعظم دول العالم، إلا أنهم أصروا على النزول والمشاركة بالتصويت بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن المصريين يتحدون جميع الصعاب من أجل المشاركة في العملية الانتخابية لأجل وطنهم.

المصريين بالخارج الجاليات المصرية الانتخابات الرئاسية 2024 الدولة المصرية العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن بشكل غير متوقع.. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

قرار رسمي بمنع ريهام سعيد من الظهور على الشاشة.. الأسباب والتفاصيل

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد نزول قوي.. وعيار 21 الأن مفاجأة

يلعبون من غير نِفس وضيعوا 3 نقاط..جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

رسميا الآن| سعر الدولار بعد تصريحات الحكومة بشأن انتهاء الأزمة

الخير قادم| استثمارات خليجية وأوروبية تتدفق إلى البلاد.. ومفاجأة بشأن ديون مصر والانضمام إلى “بريكس”

الضربة القاضية للدولار.. 4 أسباب عصفت بالأخضر واقتراب موعد اختفائه في السوق السوداء

ترشيحاتنا

مرفقا صورهم.. تهديد خطير من جيش الاحتلال لقادة حماس في الشجاعية | شاهد

تأجيل الإعدام ..قرار عاجل بشأن محاكمة بديع وآخرين في أحداث المنصة

واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغير

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يصدم محمد فراج.. بيومى فؤاد نمبر 3

بتكلفة 15.5 مليار جنيه.. الأوقاف: افتتاح 11405 مساجد في عهد السيسي

بينهم 5 فتيات وأسرى سابقون.. جيش الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

خسائر الدولار مستمرة|رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية" الشركات سبب ارتفاع الأسعار.. والوضع مش طبيعي

عميد معهد الأورام: الشيشة والسيجارة الإلكترونية مسببات رئيسية للإصابة بالسرطان

رجل يقاضي زوجته بمليار دولار لسبب غير متوقع

فيديو

بسبب فلسطين والعراق| أفراد بالجيش الأمريكي ينسحبون منه ويعتذرون لضحاياه.. شاهد

دراكولا وهران تلبسه الشيطان فنهش لحم أمه واحتسى دمها

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ