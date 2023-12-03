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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب تصريحاته حول «قضية يوفال كاستلمان»

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم السبت، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول “قضية يوفال كاستلمان” المحامي الإسرائيلي الذي قتل بالخطأ على يد جنديين إسرائيليين في القدس، تسببت في موجة غضب شديدة داخل إسرائيل.

وسئل نتنياهو عن الحادثة فيما يتعلق بسياسة توزيع الأسلحة التي ينتهجها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، فأجاب: "إن وجود المدنيين المسلحين غالبا ما ينقذ الأرواح ويمنع وقوع كارثة كبرى، وفي الوضع الحالي، ينبغي الاستمرار في هذه السياسة. قد ندفع ثمن ذلك، هذه هي الحياة".

ووفقا للصحيفة، فقد تسببت كلمات نتنياهو في ردود فعل كثيرة من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية، إلى جانب غضب كبير من أفراد عائلته، الذين طالبوا بإجراء تحقيق أكثر شمولا في شبهة القتل.

وكتب بيني جانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، على حسابه على “تويتر”: "الراحل يوفال كاستلمان، الذي حيد الإرهابي في القدس وقتل بالرصاص، هو بطل قومي. لم يتردد، وسارع لإنقاذ حياة البشر، والمجتمع الإسرائيلي ككل مدين له بالامتنان العميق. نحن جميعا نعانق العائلة. إن مسرح الهجوم يكون دائما معقدا تقريبا، وأنا متأكد من أن الجندي الذي أطلق النار على جوبيلي فعل ذلك عن طريق الخطأ، وهو خطأ كلف ثمنا باهظا".

وتابع: "إلى جانب التحقيق الإلزامي في هذه القضية المأساوية من قبل الأطراف المعنية في جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل في الظروف التي أدت إليه، هذا هو التزامنا ليوفال وعائلته والمجتمع الإسرائيلي ككل. حالة يوفال ليست حياة، بل علامة تحذير تتطلب تعلم دروس من شأنها إنقاذ الأرواح في المستقبل".

بنيامين نتنياهو قضية يوفال كاستلمان القدس إيتمار بن جفير سياسة توزيع الأسلحة بيني جانتس

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