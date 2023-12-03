بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هيفاء وهبي فى الصور، بإطلالة ملفتة، مرتدية بدلة باللون الأبيض المحتشم، كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق، ونسقت معه بعض الإكسسورات باللون النحاسي.

ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء وهبي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_3623

IMG_3622

IMG_3621

IMG_3620