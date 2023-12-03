عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت هيفاء وهبي فى الصور، بإطلالة ملفتة، مرتدية بدلة باللون الأبيض المحتشم، كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق، ونسقت معه بعض الإكسسورات باللون النحاسي. 

ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء وهبي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها. 

IMG_3623
IMG_3623
IMG_3622
IMG_3622
IMG_3621
IMG_3621
IMG_3620
IMG_3620
IMG_3619
IMG_3619
الفنانة هيفاء وهبي أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

نداء عاجل من حماس لـ الدول العربية والإسلامية

بعد وفاته في حادث.. تطورات الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

موضوعات متعلقة

بعباية مطرزة.. لبلبلة تخطف الأنظار بمهرجان البحر الأحمر

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

احذر تناول الشاى و القهوةً بعد الأكل مباشرةً | لهذه الأسباب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب ؟

أقدم الأعشاب.. فوائد القرفة لمرضى السكر

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول القرنبيط ؟

بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من القسام بشأن انسحاب 70%؜ من القوات الإسرائيلية خارج شمال غزة

دعاء تحصين النفس والبيت .. خطوات أوصانا بها النبي

حملة السيسي تعلن انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج

جيش الاحتلال: السفينتان المستهدفتان في البحر الأحمر لا علاقة لهما بـ إسرائيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل قطاع غزة| فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء خط أحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ