عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربوا أروع الأمثلة.. عزة مصطفى تشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية|فيديو

الإعلامية عزة مصطفى
الإعلامية عزة مصطفى

أشادت الإعلامية عزة مصطفي بالإقبال الكبير الذي قدمه الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الحالية. 

وأكدت "عزة مصطفى" ، خلال تقديم برنامج " صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، أن السلام الجمهوري المصري وصوت شادية" ياحبيبتى يامصر" تملأ سفارات مصر علي مستوي العالم خلال عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الحالية.

وأوضحت "عزة مصطفى" أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوطنية خلال توافدهم على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

عزة مصطفي صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية الشعب المصري انتخابات الرئاسة الإعلامية عزة مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

حماس: غزة مقبرة للغزاة .. والاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ