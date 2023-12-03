ضربوا أروع الأمثلة.. عزة مصطفى تشيد بمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية|فيديو

أشادت الإعلامية عزة مصطفي بالإقبال الكبير الذي قدمه الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الحالية.



وأكدت "عزة مصطفى" ، خلال تقديم برنامج " صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد "، مساء اليوم الأحد، أن السلام الجمهوري المصري وصوت شادية" ياحبيبتى يامصر" تملأ سفارات مصر علي مستوي العالم خلال عملية التصويت للانتخابات الرئاسية الحالية.



وأوضحت "عزة مصطفى" أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوطنية خلال توافدهم على السفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.