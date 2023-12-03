سفير مصر بإسبانيا: توافد المصريين بكثافة على صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية

كشف السفير يوسف مكاوي، سفير مصر في إسبانيا، عن تفاصيل اليوم الثالث والأخير في جولة الانتخابات الرئاسية في الخارج.



وقال "مكاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن السفارة تشهد إقبال كثيف من المواطنين على صناديق الاقتراع في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بالخارج.



وأضاف سفير مصر بإسبانيا، أن عملية الاقتراع تسير بصورة سلسلة ومنتظمة منذ يوم الجمعة الماضي وهو اليوم الأول في العملية الانتخابية وحتى اليوم الثالث والأخير، مردفا أن المصريين في إسبانيا لديهم حماس كبير في المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وحول تصويت المصريين أشار إلى أن اليوم الأول شهد إقبال جيد ولكن اليوم الثاني والثالث شهد إقبال كثيف من كافة المصريين المتواجدين في إسبانيا رغم انخفاض درجات الحرارة.

العملية الانتخابية



أوضح أن أيام الإجازة الحالية في إسبانيا ساعدت المصريين على التوجه للسفارات للأداء بأصواتهم في العملية الانتخابية بالإضافة إلى أن العديد من المصريين كان خراج العاصمة مما ساعدهم في إقبال العديد منهم للسفارات للإدلاء بأصواتهم.