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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات Nothing Ear اللاسلكية

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن سماعات لاسلكية بإمكانيات خارقة يمكنك شراء  سماعات Ear and Ear (a) والتي تأتي مع مزايا ChatGPT الجديدة للعملاء

وفقا لموقع martechvibe قد أعلنت شركة Nothing بأنها تعمل على إنشاء قاعدة جديدة لمجموعة منتجاتها الصوتية  وذلك عبر إطلاق اثنين من السماعات اللاسلكية الجديدة، Nothing Ear وNothing Ear (a). ستعزز تجربة المستخدم الشاملة من خلال مزايا ChatGPT الأولى من نوعها في القطاع التي ستتوفر في منتجاتها الصوتية وهواتفها الذكية وتأتي سماعات Ear متوفرة بسعر 599 ريال سعودي.

تجمع سماعات Ear and Ear (a) بين مزايا ChatGPT ونظام تشغيل Nothing OS  وتعتبر نسخة متطورة من سماعات Ear (2).

تدعم سماعات Ear برنامجيّ الترميز LHDC 5.0 وLDAC للبث عالي الدقة عبر البلوتوث، مما يوفر صوت نقيّ وقويّ.

تضم سماعات Ear ميزة Nothing الأكثر فعالية وذكاءً في إلغاء الضجيج.وتمتلك السماعات عرض نطاق يصل إلى 5000 هرتز .

 تدعم سماعات  Ear خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 2.5 واط، حيث يمكن شحنها لمدة عشر دقائق لتوفير عشر ساعات من الاستماع مع علبة الشحن.

على الجانب الآخر قد صممت سماعات Nothing Ear (a) لتجربة أكثر متعةً وذلك خلال الاستماع للموسيقى  وقد صممت السماعات لكافة أوقات اليوم وهي تعد مخصصة لعشاق الموسيقى. 

سماعات Ear and Ear a ChatGPT علبة الشحن عشاق الموسيقى

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