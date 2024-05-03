لأول مرة.. فريدة سيف النصر تغني على الهواء

حلت الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة على الإعلامية إنجي على فى حلقة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم.



وتحدثت فريدة خلال الحلقة عن كواليس تصويرها مسلسل العتاولة، والذى شاركت به فى موسم رمضان الماضي.





وقدمت فريدة سيف النصر خلال الحلقة مقطع من أغنية الغربة توهتني لوردة وأكدت أن هذه الأغنية من أكتر الأغاني التى كانت تحب تغنيها مع والدتها.

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة عتاب للإعلامي عمرو أديب بسبب تجاهله لها وعدم ذكر اسمها عند التحدث عن فريق عمل مسلسل “العتاولة”.

وقالت فريدة سيف النصر فى تصريحات إذاعية: أنها تعتبر ذلك بمثابة إهانة بالغة لها ، ولا يمكن لأحد أن يذكر عددا من أسامي أبطال المسلسل ويتجاهل أسم فنان ، معلقة: “أنا أقدر أعمل دا لكني انا من بيئة صحية وأعمالي كتير ومفيش عمل بعمله مش بيعلم مع الناس” . وعن تصريح باسم سمرة عن شخصية سترة، وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة شكرا للفنان باسم سمرة، قائلة: «شكرا يا أستاذ باسم لأنك في كل الأماكن بتجيب سيرتي».

وتحدثت فريدة سيف النصر عن كواليس دور سترة الذى قدمته ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت فريدة سيف النصر إنها شعرت بأنها لم تقدم أفضل ما لديها فى شخصية سترة بالرغم النجاح الذى حققته ، وأنها كانت دائما فى حالة معافرة لتقدم أفضل ما عندها.

وأضافت فريدة سيف النصر، قائلة: أنا بتأثر بأى شخصية أقوم بتجسيدها ، وتأخذ وقت حتى تستطيع أن تخرج من الشخصية ، وهذا ما يحدث معها فى أى دور تقوم بتقديمه.

مسلسل العتاولة تدور أحداثه في إطار شعبي تشويقي أكشن، يجسد خلاله أحمد السقا دور حرامي وفتاح خزن محترف، اسمه "نصار" يعمل مع شقيقه الأكبر"خضر" طارق لطفي، ويعيش "نصار" قصة حب مع "حنة" زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية.

المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وهو مكون من 30 حلقة، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك.