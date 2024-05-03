ترينيداد وتوباغو تعترف رسميا بدولة فلسطين

قررت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، في اجتماع مجلس الوزراء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية ، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين، مشيرة إلى أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من شهر اكتوبر الماضي.

ودعمت ترينيداد وتوباغو أيضًا القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، فيما يتعلق بمسألة الدولة الفلسطينية، أن رئيس الوزراء كيث رولي، قال في الإحاطة الإعلامية للمجلس في 26 أكتوبر 2023: "إن موقف ترينيداد وتوباغو بشأن هذه المسألة يظل كما هو، وهو أننا ندعم حل الدولتين، حيث يمكن أن يتحقق السلام والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط بما فيه إسرائيل وجيرانها، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وبحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم.