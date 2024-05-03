أصبحت قضية العالم.. مرصد الأزهر: فلسطين تكتسب أنصارا كل يوم

كثف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، متابعته لمستجدات القضية الفلسطينية، واندلاع موجة الاحتجاجات الطلاب ضد العدوان الصـ.هـ.يوني على غـ..زة.

وفي إسبانيا، وتحديدًا من قاعة كلية الفلسفة في حرم جامعة بلاسكو إيبانييز في بلنسية، انطلقت أول مظاهرة تضامنية مع فلسطين، بدعوة من حركة مقاطعة الكيان الصـ.هـ.يوني في بلنسية و"طلاب من أجل فلسطين"، كما ظهرت تجمعات أخرى للتضامن مع الشعب الفلسطيني في المزيد من المدن بالبلاد.

وعلى غرار مطالب مخيمات التضامن مع فلسطين في جامعات الولايات المتحدة، يطالب طلاب جامعة بلنسية بوضع حد للاتفاقيات والتعاون مع الشركات التي تجني أرباحها من الإبا.دة الجماعية في فلسطين، وقد حظي المخيم بدعم من جمعيات الموظفين والطلاب في الجامعة، مثل جبهة الطلاب والجالية الفلسطينية في بلنسية.

ويرى مرصد الأزهر أن إنسانية القضية الفلسطينية تكسبها أنصارًا كل يوم، وهو ما ينعكس الآن في موجة الاحتجاجات الواسعة، غير المعهودة في تاريخ القضية الطويل، بحيث يخرج مناصروها من قلب القارة الأوروبية والأمريكية، ما جعلها قضية العالم بأسره اليوم.