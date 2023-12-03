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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية مظهر مشرف للغاية

سفير مصر في ماليزيا: المصريون سطروا مشهدا يدعو للفخر والاعتزاز

السفير رجائي نصر
السفير رجائي نصر

علق السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، على مشاركة المصرين في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية لعالم 2024.

قال السفير رجائي نصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إن المصريين في ماليزيا سطروا مشهدا يدعو الي الفخر والاعتزاز خلال ذهابهم الي صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

أضاف سفير مصر في ماليزيا، أن أغلب الجالية المصرية المتواجدة في ماليزيا طلاب يدرسون في مختلف المدارس والجامعات، لافتا إلى أن اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية شهد اقبالا كثيف.  

أردف السفير رجائي نصر، أن الجامعات المتواجدة في ماليزيا قامت بدور مشرف للغاية وذلك من خلال توفير عدد من الباصات الخاصة ليستقلها الطلاب المصريين للذهاب الي صناديق الاقتراع.

انتهاء عملية التصويت

وحول انتهاء عملية التصويت أشار الي أنه خلال الساعات الماضية قد تم اغلاق باب التصويت وبدء فرز الأصوات وعقب الانتهاء من الفرز سوف يتم ابلاغ الهيئة الوطنية لانتخابات بقرار الفرز.

 

ماليزيا الانتخابات الانتخابات الرئاسية السفير رجائي نصر التصويت

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