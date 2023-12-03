عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بماليزيا: أخطرنا «الهيئة الوطنية» بنتائج انتخابات الرئاسة بعد انتهاء الفرز

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد السفير رجائي نصر، سفير مصر في ماليزيا، أن حجم الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة اليوم، كان مثلما توقعنا، مشيرًا إلى أن معظم أبناء الجالية المصرية في ماليزيا من الطلاب والشباب؛ بدافع الدراسة.


وقال «رجائي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، إن إقبال أعضاء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية كان مشهدا جميلا وملفتا للنظر، خاصة في أول أيام التصويت بالرغم أن الجمعة يعتبر يوم عمل.


وتابع سفير مصر في ماليزيا،: «فوجئنا بطلاب وشباب استأجروا سيارات ومنهم من استأذن رؤساء الجامعات في الخروج للتصويت، كما أن بعض رؤساء الجامعات وفروا للطلاب المصريين أتوبيسات الجامعة نفسها للذهاب للسفارة والإدلاء بأصواتهم».


وأوضح سفير مصر في ماليزيا، أن الشباب المصري من أعضاء الجالية المصرية هم شباب واعٍ وجميل ومشرف، مؤكدًا أنه تم إغلاق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ 3 ساعات ونصف، وفرز الأصوات وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بالنتيجة.


وأردف «رجائي»، أن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، يحرص على التواصل مع كافة السفراء في كل دولة والاهتمام بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلات حدثت لأي شخص من أعضاء الجالية خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


واختتم: «منتخب مصر للهوكي وصل إلى ماليزيا أمس للمشاركة في كأس العالم، وبالرغم من بعد مسافة السفر التي وصلت لـ 10 ساعات، لكنهم كانوا حريصين على الحضور للسفارة منذ التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهم، كفاتحة لزيارتهم لماليزيا، وقاموا بالاتفاق مع الاتحاد الماليزي للهوكي لتوفير سيارات فهناك تاريخ بيننا وبينهم، حث أن هناك 7 آلاف ماليزي يأتون لمصر سنويًا».
 

انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 ماليزيا التصويت السفير رجائي نصر صالة التحرير منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر

بعد وفاته في حادث سير.. أبرز المعلومات عن الراحل أشرف عبد الغفور

حماس: غزة مقبرة للغزاة .. والاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

أفضل هاتف شاومي في 2023 ينافس iPhone..بسعر أرخص منه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ