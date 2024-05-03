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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية
وزير الخارجية

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى مدينة بانجول، عاصمة جمهورية جامبيا، مساء اليوم الجمعة 3 مايو؛ للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستُعقد يومي 4 و5 مايو، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة".

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية. كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا" وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.

وكشف المتحدث الرسمي أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تنعقد هذا العام تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و"إعلان بانجول" بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية سيتضمن إلقاء بيان مصر نيابةً عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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