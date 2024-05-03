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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الجيل: تأسيس اتحاد القبائل العربية مرحلة جديدة من دعم الكيانات الوطنية المصرية

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن تأسيس اتحاد القبائل العربية، تدشين لمرحلة جديدة من دعم الكيانات الوطنية للدولة المصرية في إطار تنظيمي موحد لتلك الكيانات والقبائل.

مشيرًا إلى أنها تمثل قوة إضافية للدولة المصرية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تمر بها المنطقة لاسيما في ظل الصراع الدائر على كافة المحاور الاستراتيجية وخاصة حدودنا الشمالية.

وأضاف "محسن"، في تصريحات صحفية اليوم، أن اتحاد القبائل العربية، سوف يعزز من نهج قبائل سيناء في الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية ودعم وحماية أمنها القومي، وهو الدور الذي قامت به القبائل العربية على مدار السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتكامل ما بين القوى الشاملة للدولة المصرية والقوة الناعمة للقبائل العربية جعل سيناء تتحول إلى منطقة تنموية ضخمة بعد النجاح في القضاء على الإرهاب.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، تلك المسيرة التي سارت فيها الدولة المصرية والقبائل العربية جنبًا إلى جنب، سوف تستمر ويتم تدعيمها مع هذا الكيان التنظيمي الجديد، الذي يوحد صفوف القبائل العربية لمواجهة أي تهديدات تشهدها المنطقة، كما ستكون ذراعا في التنمية التي تشهدها أرض الفيروز.

وأكد أحمد محسن قاسم أهمية التوقيت الذي أعلن فيه عن تأسيس اتحاد القبائل العربية، حيث يعطي دلالات قوية عن توحيد صفوف أبناء الوطن خلف الدول المصرية، مؤكدا أن هذا سيعزز من مواجهة مصر لأي تهديدات.

أحمد محسن حزب الجيل الديمقراطي الكيانات الوطنية اتحاد القبائل العربية

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