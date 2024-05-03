هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

تعد الرنجة من الأكلات الرئيسية فى احتفالات شم النسيم فى مصر ولها العديد من الفوائد الصحية بسبب احتوائها على البروتين والدهون الصحية فضلا عن مذاقها الشهي.

وبالرغم من فوائدها العديدة إلا أنها تتسبب فى بعض الأضرار لمجموعة معينة من الأشخاص بل ويمكن أن تؤدي لمضاعفات خطيرة مثل الاجهاض والموت المفاجئ.

وفقا لما ذكره موقع "EatingWell" نعرض الممنوعون من الرنجة فى شم النسيم :

أصحاب الضغط المرتفع

الرنجة غنية بالصوديوم والأملاح مما يرفع ضغط الدم ويزيد من حدوث السكتة والموت المفاجئ لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مرضى القلب

الرنجة غنية نسبة عالية من الدهون المشبعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



القلب

مرضى الكلى

الرنجة غنية بالفسفور مما يضر بوظائف الكلى لدى الأشخاص الذين يعانون من أحد أنواع أمراض الكلى.



النقرس

الرنجة تضر مرضى النقرس لأنها غنية بالبورينات التي تزيد من الأعراض.

النقرس



الحوامل والمرضعات

ينصح المرضعات والحوامل بتجنب تناول الرنجة نهائيا بسبب خطر حدوث التسمم والاجهاض.