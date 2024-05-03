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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينها غاز وسولار.. دخول 99 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم | فيديو

معبر رفح
معبر رفح

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن معبر كرم أبو سالم استقبل اليوم 91 شاحنة مساعدات كبيرة، إضافة إلى 4 شاحنات غاز و4 شاحنات سولار.

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أونروا تكشف واقع النساء المروع في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي

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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات دخول المساعدات لغزة من معبر رفح.. فيديو

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات الإنسانية زاد عددها وكثافة دخولها هذا الشهر أكثر من الشهور السابقة، لافتًا إلى أن هناك بعض المستشفيات المصرية التي وصلت إلى مخيم خان يونس مجهزة بالعديد من غرف العمليات للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة.

 

وأكد رمضان المطعني، دخول 10 مصابين يرافقهم 40 فردًا، وذلك لتلقيهم العلاج في المستشفيات المصرية.

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