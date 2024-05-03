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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تطورات دخول المساعدات لغزة من معبر رفح.. فيديو

معبر رفح
معبر رفح

قال رمضان المطعني مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن المشهد في معبر رفح يبقى على حاله فهناك حركة دائمة ومستمرة على مدار اليوم، ووفقًا لآخر الإحصاءات التي وردت إلينا حول دخول المساعدات دخلت إلى معبر كرم أبو سالم 91 شاحنة مساعدات تحمل مساعدات غذائية وإنسانية يحتاجها قطاع غزة.

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تمهيدًا لدخول غزة.. وصول القافلة السابعة لبيت الزكاة والصدقات إلى معبر رفح

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تقرير .. إدخال 4000 شاحنة مساعدات لغزة من معبر رفح منذ أول أبريل

وأضاف المطعني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اليوم دخل عبر المعبر 4 شاحنات من الغاز و4 شاحنات من السولار، وهذه هي الشحنة المعتادة اليومية لقطاع غزة، بل زادت شاحنتين إضافيتين كان 6 شاحنات واليوم وصلنا إلى 8 شاحنات وكل هذه يعني الإحصاءات التي نرصدها خلال الساعة على معبر رفح تشير إلى زيادة معادلات الشاحنات والمساعدات بشكل ملحوظ خاصة خلال شهر إبريل حيث ارتفعت وتيرة المساعدات مقارنة بالشهور الماضية وذلك وفقا للمصادر المصرية رفيعة المستوى التي أشارت إلى أن الأسابيع القادمة سوف تشهد مزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة على كافة المستويات.

 

وأوضح أن معبر رفح ما زال يستقبل عددا كبيرا من المصابين والمرافقين من خلال هيئة الإسعاف المصرية التي استقبلت اليوم 22 حالة مصابة مختلفة الشرائح العمرية سواء بنسبة لأطفال أو كبار السن أو النساء وبينها إصابات مختلفة، بالإضافة إلى 49 مرافقًا لهاؤلاء المصابين الذين يتم التعامل معهم بشكل مباشر من خلال المستشفيات المصرية، وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة المصرية.

 

وأشار إلى أنه في بيان لوزارة الصحة المصرية أكدت فيه أنه خلال شهر أبريل تم التعامل مع أكثر من 10 آلاف حالة من المصابين وذلك لتقديم لهم أكثر من 10 آلاف جلسات الدعم النفسي بجانب الأدوية التي تعمل على رفع الحالة النفسية لهؤلاء، وتم التعامل مع أكثر من ألف مصاب بأكثر من 10 آلاف جلسة من جلسات العلاج النفسي.


وأكد أن الشاحنات المتواجدة في محيط معبر رفح، فما زال آلاف الشاحنات متواجدة في محيط معبر رفح محملة بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها قطاع غزة، ويتم توجه عدد من هذه الشاحنات عشرات من الشاحنات عبر هذا المنفذ متوجهة إلى منطقة العوجة ثم تعود مرة أخرى بعد عمليات التدقيق والمراجعة إلى بوابة رفح.

رفح معبر رفح المساعدات معبر كرم أبو سالم المساعدات الغذائية غزة

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