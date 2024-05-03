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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الكيني

تعتزم كينيا إبرام صفقة شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية، في ظل تنامي العلاقات بين نيروبي وتل أبيب في الآونة الأخيرة.

وكشفت صحيفة "بزنس ديلي" الكينية عن عزم نيروبي الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي.

وأوضحت الصحيفة الكينية أن نيروبي تعتزم شراء نظام سبايدر أرض- جو هو أحد أصول الدفاع الجوي التي تصنعها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة الإسرائيلية.

وفي مايو الماضي، زار الرئيس الكيني ويليام روتو؛ إسرائيل، وتم استقباله في إطار مراسم رسمية في مقر الرئيس يتسحاك هرتسوغ في مقره بمدينة القدس المحتلة وزار متحف المحرقة "ياد فاشيم" وحائط المبكى، وقام بغرس شجرة بأحد غابات دائرة أراضي إسرائيل.  

وتأتي الصفقة وسط تنامي التهديدات في منطقة البحر الأحمر جراء استهداف ميليشيات الحوثي المتمركزة في اليمن، للسفن المرة في خليج عدن والبحر الأحمر، إلى جانب الخطر الذي تشكله حركة الشباب الإرهابية التي تتمركز في الصومال، وتشن هجمات في القرى الحدودية لكينيا مع الصومال.

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