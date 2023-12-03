سفير مصر بالمغرب: إقبال متزايد على الاقتراع بالانتخابات الرئاسية ..فيديو

قال ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إن الجالية المصرية بالمغرب تتكون من 8 آلاف إلى 10 آلاف مصري، وتعتبر أكبر جالية مصرية في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اليوم الثالث من الانتخابات شهد إقبالا أكثر من رائع وهو ما يدعو للفخر بالمصريين بالخارج، والجالية المصرية بالمغرب أمام العالم كله.



وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن أعضاء الجالية المصرية بالمغرب مصرون على المجيء للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وعملية التصويت تتم في مقر السفارة المصرية في الرباط.



وأوضح سفير مصر في المغرب، أن الإقبال كان متزايدا خلال أمس واليوم باعتبارهما عطلة رسمية، قائلًا: "المصريون لا يأتوا فرادى فقط، ولكن شهدنا أسرا مصرية يأتون للتصويت والاحتفال أمام السفارة، فهو عرس ديمقراطي، وحالة من الوطنية الشديدة تدل على الوعي".



ووجه سفير مصر في المغرب، التحية لكل أعضاء الجالية المصرية بالمغرب، قائلًا: "قدموا حالة مشرفة تعكس الحس الوطني للمصريين في الخارج"، موضحًا أنه مازال هناك حوالي 4 ساعات حتى إغلاق باب التصويت في الانتخابات وبعد ذلك سيتم البدء في فرز الأصوات.

العملية الانتخابية لدعم مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية



وأردف: «كلما كان المواطن بعيدًا عن الوطن كلما زاد حبه وقلقه على الوطن ومتابعته لوطنه حتى أكثر من المصريين داخل البلاد، نظرًا للإدراك الكامل للتحديات المحيطة بمصر في المنطقة"، مؤكدًا أن أعضاء الجالية حريصون على المشاركة والمساهمة في العملية الانتخابية لدعم مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما يعكس التزام وقلبهم على البلد.



وأكد "عثمان"، أن هناك تسهيلات كبيرة لجعل كافة أعضاء الجالية يدلون بأصواتهم، بجانب التنسيق الكامل مع جمعية الجالية المصرية والسلطات المغربية لتقديم كافة التسهيلات للمصريين، قائلًا: "ستظل اللجان مفتوحة ولدينا ساحة انتظار كبير ومن هم داخل اللجنة يحق لهم التصويت حتى لو تخطت الساعة التاسعة".

