سفيرنا بالمغرب: لدينا أكبر جالية مصرية بشمال أفريقيا.. وإقبال كثيف على صناديق الاقتراع

كشف السفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمغرب، عن تفاصيل مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية الحالية لعام 2024.



وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير"، عبر فضائية" صدى البلد"، إن الجالية المصرية في المغرب يصل عددها من 8 إلى 10 آلاف مصري.



وأشار السفير المصري بالمغرب، إلى أن السفارة شهدت إقبالا كثيفا للغاية من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

إقبال المصريين على صناديق الاقتراع كان مشرفا



وأوضح السفير ياسر عثمان ، أن الجالية المصرية في المغرب تعتبر أكبر جالية مصرية في شمال أفريقيا، لافتا إلى أن إقبال المصريين علي صناديق الاقتراع كان مشرفا للغاية خلال الثلاثة أيام الماضية.



وأردف أن المصريين في المغرب قدموا نموذجاً رائعا في الوطنية والذهاب الى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية واختيار مرشحهم.