الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف أطقم الإسعاف ولا نستطيع الوصول للمصابين

استنكر أحمد جبريل، مدير الإسعاف للهلال الأحمر الفلسطيني، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضاف “جبريل”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تواصل منع أطقم الإسعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة عن العمل، مضيفا أن الاحتلال يواصل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين والأطفال في الضفة الغربية، واستهداف أطقم الإسعاف بالرصاص الحي أيضًا.

وتابع أن الاحتلال يحاصر سيارات الإسعاف والأطقم الطبية في جنين وبلاطة، مشيرًا إلى ارتفاع وتيرة اعتداءات الاحتلال على أطقم الإسعاف في الضفة والقطاع.



وأكد وجود أزمة وهناك العديد من المصابين وحالات الاستشهاد في الشوارع الفلسطينية، ولا نستطيع الوصول لها حتى ندفنها بالطريقة الصحيحة، منعا لانتشار الأمراض والاوبئة.

واختتم مدير اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن انتهاء الهدنة دون تحقيق نتائج على الأرض والوقود والمساعدات لم يدخلوا بشكل كافي.