حماس: غزة مقبرة للغزاة .. والاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الأحد، إن غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن “العدوان الإسرائيلي يتواصل على شعبنا في غزة”، مشيرا إلي أن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن "السلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عزت الرشق، المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، قال الرشق، إن “التحقيق الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية والذي دحضت فيه المزاعم الصهيونية حول استخدام حركة حماس مستشفى الشفاء كمقر للقيادة والسيطرة وإدارة العمليات العسكرية لهو دليل جديد يضاف لعدة تحقيقات مهنية عالمية أثبتت كذب ما سعى الكيان الصهيوني لترويجه للعالم عبر دعايته المضللة، لتبرير جرائمه وحرب الإبادة التي يقترفها ضد شعبنا، وتدميره للقطاع الطبي وإخراجه عن الخدمة بهدف دفع المواطنين للهجرة القسرية عن أرضهم”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن “المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة، مطالبة بمحاسبة الكيان المجرم وقادته النازيين على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وتدمير ممنهج لكافة مرافق الحياة في قطاع غزة”.