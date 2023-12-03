عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعمل بكل الطرق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل بكل الطرق السرية والعلنية لإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت، إن “القتال بكامل قوتنا في قطاع غزة سيفتح أمامنا المزيد من الاحتمالات”.

وأضاف: "العودة لإطلاق النار ستؤدي إلى مزيد من التقدم في عودة المختطفين".

فوضى في مستشفيات جنوب غزة بعد عدوان الاحتلال المتواصل

هجمات نازية.. رئيس كولومبيا يوبخ إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

وتابع قائلا: "في جميع الأنشطة العسكرية، تؤخذ اعتبارات إعادة الرهائن بعين الاعتبار… ونحن نعمل بكل الطرق، سرا وعلنا، لتحرير المختطفين. فقط إذا واصلنا القتال بكل ما أوتينا من قوة - سيكون هناك المزيد من الخيارات".

غزة جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

تراجع مفاجئ لسعر الدولار في السوق الموازية.. وهذا هو سعر الصرف الآن

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الرئاسة الأوكرانية بشأن الصدام بين زيلينسكي وقائد الجيش

بمشاركة مصر و14 بلدا.. دولة عربية توجه ضربة قوية للدولار الأمريكي

صحيفة أمريكية تعلن إصابة بايدن بمشاكل عقلية تجعل ترشحه للرئاسة أمرا قاسيا

هجمات نازية.. رئيس كولومبيا يوبخ إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

بسبب نفاد الوقود.. تحذيرات من انقطاع إمدادات المياه في أحياء غزة

أول تعليق من الحوثيين بعد استهداف سفينتين إسرائيليتين قرب سواحل اليمن

بعد تعرض سفينتين لقصف.. إجراء عاجل لشركة ملاحة إسرائيلية بسبب هجمات الحوثي

أول رد من حماس علي قرار بريطانيا العسكري بشأن غزة

ترشيحاتنا

اليمين المتطرف يخطط لتحقيق مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل

البابا تواضروس يترأس احتفالية "الصحافة القبطية" بالمقر البابوي

صافرات الإنذار تدوي في هضبة الجولان شمال إسرائيل

محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي

مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

اركب سوزوكي ديزاير "أوتوماتيك" كسر زيرو .. بهذا السعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيره من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ