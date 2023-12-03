هجمات نازية.. رئيس كولومبيا يوبخ إسرائيل بسبب جرائمها في غزة

وصف الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، اليوم الأحد، الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأنها "ممارسة نازية".

كتب بيترو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “إنهم يزعمون أن هذا ليس مثل النازية؛ إن قتل 5300 صبي وفتاة فلسطينية هو ممارسة نازية، على الرغم من إحجام الغرب عن الاعتراف بهذه الحقيقة”.

ونشر مع التغريدة لقطات من المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقارن فيها الرئيس بيترو بين الفظائع الإسرائيلية والممارسات النازية.

وكان قد وصف في السابق الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بأنها “شبيهة بالنازية”، وأكد أن غزة تشهد إبادة جماعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في قصف إسرائيلي لحي الجنينة شرق رفح في قطاع غزة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.