جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن جاليش الإسرائيلي اغتال قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس باستخدام طائرة مقاتلة كجزء من عملية استخباراتية.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “قاد قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس القتال طوال الشهر الماضي في منطقة الشاطئ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية، أن “العدوان الإسرائيلي يتواصل على شعبنا في غزة”، مشيرا إلي أن "الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في غزة والضفة الغربية والقدس وسينتهي بالفشل”.

وأوضح القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن "السلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة”.