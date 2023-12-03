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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: بريطانيا تشارك في إبادة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسي، إن بريطانيا تشارك في إبادة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج "علي مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الكيان الصهيوني لا يحترم معاهدات ،السلام ويعمل عللا خرقها طول الوقت.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد في حديثه عدة مرات، أن السلطة الفلسطينية لن تحكم قطاع غزة، مبينا أنه يريد أن يحكم القطاع. 

ولفت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية، في وثائقها التي نشرتها خلال الفترة الماضية، أشارت إلى أن إسرائيل محمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الطيار البريطاني يشارك إسرائيل في حربها في قطاع غزة، ومصر ترفض أن تحكم إسرائيل القطاع.

 

أحمد موسى بريطانيا الشعب الفلسطيني غزة نتنياهو الخارجية البريطانية مصر

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