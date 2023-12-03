بدر عبد العاطي: مشاركة المصريين في بلجيكا بانتخابات الرئاسة مشرفة

أكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا، أن هناك تعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعم دور الإعلام لتغطية ومتابعة إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج.

وأضاف بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع مجدي يوسف، مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف مشاركة المصريين في بلجيكا في العُرس الانتخابي، كان مشرفا.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لم تبخل على السفارة بأي إمكانيات لتوفيرها للناخبين، مثل أدوات التدفئة؛ في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أنه كانت هناك سلاسة وسهولة في عملية التصويت، وتم مواجهة مشاكل محدودة تتمثل في الشباب الذين أصدروا بطاقة الرقم القومي حديثا، ووحدة الدعم الفني كانت حاضرة لحل المشاكل.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بلجيكا، أن الرهان كان على وعي الشباب للمشاركة في رسم مستقبل الوطن من خلال انتخاب أعلى رمز في الدولة.