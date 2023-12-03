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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اتحاد حقوق الإنسان: لن نقدم التطبيع على طبق من ذهب لإسرائيل بالسفر للقدس

نجيب جبرائيل، رئيس
نجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان

أكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه يجب أن نفرق بين الجهاد إلى القدس كفريضة وزيارة دينية، مشددًا على أن زيارة الأقباط للقدس وهي زيارة جيدة ويتمناها كل قبطي ولكنه ليس فرض.

وأشار "جبرائيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قداسة البابا شنودة الثالث تحدث عن زيارة الأقباط للأماكن المقدسة في القدس يعني تطبيع، معقبًا: "لا نقدم التطبيع على طبق من ذهب إلى إسرائيل بالسفر للقدس".

وأضاف أن السفر للقدس هو اشتياق روحي وليس فرض أو أكثر من ذلك، موضحًا أن الذهاب إلى القدس ليس جريمة ولكن تكون صعبة في هذه الظروف الصعبة والتي تحتل بها إسرائيل وترتكب جرائم القتل في الضفة الغربية، مشددًا على أن حال تغير الظروف كان سيسافر إلى الأماكن المقدسة في القدس.
 

قوق الإنسان الاتحاد المصري لحقوق الإنسان القدس زيارة الأقباط للقدس إسرائيل

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