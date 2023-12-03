المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنات ومدن غلاف غزة بضربات صاروخية مكثفة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قصف مستوطنات ومدن غلاف غزة برشقات صاروخية مكثفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، قصف المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، "قصفنا المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة”.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرق خان يونس في غزة.

وكتبت كتائب القسام، في بيان عبر “تليجرام”، “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شمال شرق خان يونس وبعدها تم الإجهاز علي من بقي منهم علي قيد الحياة من نقطة الصفر”.