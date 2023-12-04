تنفيذ 2421 زيارة في المرحلة الثانية من حملة "بلدي أمانة" بـ الغردقة

أطلق المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، انطلاقة المرحلة الثانية من الحملة الرائدة "بلدي أمانة" في مدينة الغردقة، حيث بلغ عدد الزيارات اليومية 2421 زيارة، وشارك في ذلك 27 ميسرة من فرع المجلس.

هدفت الحملة إلى زيادة الوعي في المجتمع حول التحديات التي يواجهها المجتمع المصري في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، وتصدي لمحاولات بعض الجهات استغلال هذه الظروف لنشر أفكار مدمرة تؤثر على استقرار ووحدة المجتمع، مع تعزيز الانتماء وحماية استقراره.

الحملة ستستمر في مرحلتين خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023م، مشمولة بعدة قرى في محافظات مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى قرى مختارة خارج نطاق المبادرات. انطلقت الحملة في 15 مايو الماضي، وسبقتها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشاركين في الحملة، تدريباً على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سلسة وفعّالة.

.