محمد ثروت يظهر في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي.. تفاصيل

أعلن الفنان محمد ثروت، مشاركته كضيف شرف في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب محمد ثروت، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقال: انتظروني في رمضان 2024 في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن.. بإذن الله هكون ضيف شرف مع صديقي الكبير أوي أحمد مكي.. أتمني من الله أن أكون ضيف خفيف على قلوبكم.. بس تفتكروا هعمل شخصية إيه الموسم ده؟!.

قصة مسلسل الكبير أوي

مسلسل الكبير أوي، هو مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في إحدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة تواءم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقوا، ويتنافسون على العمودية خلفا لوالدهم، ويجسد مكي الأدوار الأربعة، الأب، والإخوة الثلاثة “الكبير، وجوني، وحزلقوم”.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

شارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأخيرة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأخيرة، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الأخيرة، يبدأ هجرس تصوير مسلسل الكبير أوي، ويؤدي شخصية الكبير، بينما أحمد مكي يلعب شخصية هجرس.

يذهب محمد سلام، إلى أحمد مكي، ويخبره بأنه سلام الممثل، وأن هجرس ينتحل شخصيته، ولا يعرف كيف يعود لحياته الطبيعية.

يتم الاستعانة بالكبير وجوني، لكشف شخصية هجرس بعد اختلاط الأمر عليها، وينجح جوني، في التفرقة بينهما، ثم يعود محمد سلام، لحياته الطبيعية، ويرفض عمل مسلسل الكبير.

يقرر المخرج أحمد الجندي، الاستعانة بـ مكي في دور الكبير، ويلعب هشام ماجد شخصية هجرس، ولكنه ينسحب من المسلسل بعدها، ويتدخل الكبير الحقيقي في النهاية، ويقنع المخرج بأن يلعب الشخصية بدلا من مكي، وتنتهي الأحداث.