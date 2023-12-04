خبير استراتيجي: قوة الجيش المصري سلاح ردع لمن يحاول تهديد أمننا القومي

أكد اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تنويع مصادر السلاح للدولة المصرية واحد من أهم الخطوات التي تم اتخاذها إذ أن الحصول على السلاح من مكان واحد فقط قد يكون عامل ضغط على الدولة نفسها.

وقال "العمدة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة": "يعني انا لو باخد سلاح من مكان واحد والذخيرة خلصت ممكن يستغل الأمر سياسيا عشان يمدني بالسلاح تاني على عكس اني لما انوع مصادر سلاحي من كذا مكان، مصر متقفش على حد".

حديث حول المقاتل المصري

وأضاف أن رجال البحرية المصرية حصلوا على حاملة المروحيات الميسترال في 120 يوما فقط، بينما روسيا تحدثت أنها تحتاج لعام وشهرين لتدريب جنودها عليها، وهو ما يؤكد على أهمية المقاتل المصري وقدرة استيعابه.

واستكمل، أن السلام يجب أن يكون له قوة تحميه، ومصر تسعى لحماية إنجازاتها، إذ أن الانجازات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، قد تكون هباء منثورًا إن لم يكن هناك قوة تحميها، فضلا عن أن تلك القوة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه أن يهدد أمن مصر القومي.

وواصل، أن مصر تستغل قوتها في حماية أمنها الاقتصادي مثل الغاز وما إلى ذلك، لذلك قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر فرضت توازن استراتيجي في المنطقة.