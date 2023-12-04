لن تسقط.. إبراهيم عيسى: القضاء على حركة حماس هدف إسرائيلي كاذب

أكد الإعلام إبراهيم عيسى، أن إعلان إسرائيل بأن هدفها من الحرب على غزة، القضاء على حماس هو هدف كاذب ومستحيل، لافتا إلى أن هذه ليست الأهداف الحقيقية بل المقصود تصفية القضية الفلسطينية والتدمير والتهجير، معقبًا: "القضاء على حماس هجص.. مفيش جماعة قائمة على فكرة تم القضاء عليها أمنيًا أو عسكريًا".

حديث حول الحرب في غزة

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه التنظيمات لا تنتهي إلا بإعلان حل نفسها، مشددًا على أن حماس منظمة مسلحة وتنتهي بسقوط الفكرة واتخاذ قرار بحل نفسها، موضحا "أول من عليه إنقاذ الشعب الفلسطيني الآن هي حركة حماس وحكومة غزة، لو تم صد رصاصة واحدة عن طفل أو مدني فلسطيني".

واستكمل: “حماس لم تدافع عن منزل أو مستشفى واحدة في غزة، كما أنها لم يتصدَ لأي عملية لنزوح للفلسطينيين، وحماس لا ترى الشعب الفلسطيني وتعيش فقط في الأنفاق”.

واختتم "تل أبيب تستفيد من حماس استفادة لا يستوعبها أحد من حماس حيث تعطي لليمين الإسرائيلي وأي متطرف داخلها أعذارا تتجدد للهروب من عملية السلام وحل الدولتين".