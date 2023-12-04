جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جنديين خلال "معارك عنيفة" ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "المعارك العنيفة مستمرة" بين قواته ومقاتلي"حماس"، وأضاف أن "إحدى هذه المعارك وقعت بعد أن دخل جنود من اللواء 401 إلى مبنى في شمال غزة، حيث واجهوا مقاتلي حماس الذين فتحوا النار على الجنود".

وذكر البيان أن "الرقيب أول احتياط بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوا نيدهام قُتلا خلال القتال، وأصيب جنديان أيضا، فيما قتل مسلحين من حماس في المعركة".