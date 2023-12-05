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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يؤكد: شرط وحيد لفوز الأهلي على اتحاد جدة في مونديال الأندية

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بدأ يعود إلى صوابه، وهو ما ظهر واضحًا في لقاء يانج أفريكانز التنزاني، خصوصا أن الفريق مقبل على بطولة كأس العالم للأندية.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "أحمد حجازي عاد إلى صفوف اتحاد جدة السعودي وشارك معه في دوري أبطال آسيا، لكنه لن يتواجد في مونديال الأندية لأنه غير مقيد محليًا في قائمة الاتحاد المحلية، وسيعود إليها خلال يناير القادم، وعودته بكل تأكيد مكسب كبير لمنتخب مصر".

 

وأضاف: "هناك استبعادات من قائمة الأهلي من كأس العالم للأندية متوقعة مثل صلاح محسن وأحمد عبدالقادر وكريستو ورضا سليم بسبب الإصابة ومعتز وزعلوك".

 

وواصل: "مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة حال تأهله ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الجالية المصرية في السعودية، خصوصا أنها ستسهم في الصعود لنصف النهائي، ومواجهة فلومينيسي البرازيلي، ولكن الأهم هو تخطي فريق الاتحاد وسط جماهيره وعلى ملعبه، حيث أن التاريخ في مصلحة الفريق السعودي وأتمنى أن يلعب الفريق بروح عالية".

 

وأكد: "روح لاعبي الأهلي والتركيز واللعب بقوة سيسهم في تحقيق الفوز على اتحاد جدة، ولا يجب حاليا نسيان مواجهة شباب بلوزداد الجزائري".

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إعلامي يؤكد: شرط وحيد لفوز الأهلي على اتحاد جدة في مونديال الأندية


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