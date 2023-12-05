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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوفا من الاصابات.. كولر يتجه لاصطحاب 25 لاعبًا في كأس العالم للأندية

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاها لدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاصطحاب 25 لاعبًا في قائمة الفريق لكأس العالم للأندية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "قرار كولر يأتي تخوفًا لتعرض أي لاعب للإصابة، حيث أن لائحة البطولة تنص على استبدال أي لاعب مصاب بتقرير طبي، قبل أول مباراة للفريق بحوالي 24 ساعة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سيغادر إلى المملكة العربية السعودية يوم 11 ديسمبر الجاري، على أن يكون موعد التحرك الثالثة عصرًا على متن طائرة خاصة".

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