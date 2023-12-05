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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مجدي عبد الغني يكشف المرشحين لأفضل هدف في إفريقيا 2023

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي مجدي عبد الغني، تفاصيل، عن المرشحين لجائزة الهدف الأفضل في قارة إفريقيا 2023. 

وكتب مجدي عبد الغني، عبر “فيس بوك”: “يتنافس محمود عبد المنعم «كهربا» ومحمد الضاوي «كريستو»، ثنائي النادي الأهلي، ومحمود صابر، لاعب نادي زد المُعار من بيراميدز، على جائزة الهدف الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2023”. 

وأعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عودة أحمد حجازي للظهور مع فريقه اتحاد جدة بعد تعافيه من الإصابة.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك:"اليوم هو الظهور الأول لـ أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، مع فريقه لأول مرة منذ تعافيه من إصابة الرباط الصليبي بعد نحو 190 يومًا".

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