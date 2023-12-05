بحوث الأغذية: الوجبات المدرسية استثمار في المستقبل وتحقق 30% من احتياجات الطلاب

أكدت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على أهمية التغذية المدرسية للطلاب.

وقالت الدكتورة مروة شعير، خلال مداخلة تليفونية، مع برنامج "صباح الورد"، على قناة "Ten"، أن وجبات التغذية المدرسية تعد بمثابة استثمار في المستقبل، فضلا عن أنها تحقق 30% من الاحتياجات الغذائية اليومية للطلاب.

وأضافت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية،: "وجبات المدرسية التي تحققها الدولة هي واحدة من الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لطلاب المدارس".

وتابعت: "طلاب المدراس يقضون 50% من وقتهم في المدرسة، لذلك لابد من توفير وجبة مدرسية لهم"، مشيرة: "الوجبة الغذائية تبني ثقافة غذائية سليمة للطلاب في المدارس".