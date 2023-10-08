إجراءات احترازية لضمان سلامة "التغذية المدرسية" و15 صورة ترصد توزيعها على الطلاب

تلقت جميع المدارس تعليمات رسمية عاجلة بشأن التغذية المدرسية التي يتم توزيعها على الطلاب في العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتمثلت أبرز التعليمات التي وصلت إلى المدارس بشأن التغذية المدرسية فيما يلي :

التأكيد علي اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استلام التغذية المدرسية وتسليمها للتلاميذ وذلك حرصا علي سلامة صحتهم .

المتابعة اليومية للمدارس للإطمئنان على أن التغذية المدرسية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة .

فحص الوجبات المدرسية قبل توزيعها على الطلاب

عدم تخزين الوجبات المدرسية بالمدارس ، وتوزيعها يومياً لضمان المحافظة على توافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد وصول التغذية المدرسية إلى المدارس وتوزيعها على الطلاب .

جدير بالذكر أن التغذية المدرسية المؤمنة تحققت وأصبح لها عمل مؤسسي، وأصبح هناك سلامة غذاء متحققة داخل هذه المؤسسة

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، يتم العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب ، وأصبحت العناصر الغذائية الموجودة في وجبات التغذية المدرسية تكفي من 25 إلى 30% من احتياجاتهم اليومية، مما يساهم في تمتع الطلاب بصحة جيدة وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية ، حيث صارت وجبات التغذية المدرسية مدعمة بالفيتامينات والحديد لمواجهة بعض أمراض سوء التغذية والأنيميا والتقزم، ولا تتوفر في الأسواق لكنها مخصصة للطلاب في المدارس.



وقد تقرر مراجعة مكونات وجبات التغذية المدرسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل المعهد القومي للتغذية، واعتماده لها، إلى جانب تسجيل المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما أصبح هناك تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة الصحة فيما يتعلق بتطبيق حوكمة كاملة لقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية.

ضوابط توزيع وجبات التغذية المدرسية

يتم استلام الوجبات في كراتين تحتوي على وجبات مغلقة ومدون عليها جميع البيانات الحاوية بها وعليها باركود.

لا يتم استلام الكراتين المفتوحة أو التي تعرضت لسقوط وغير منتظمة الشكل.

تسلم الوجبات للمدارس وتوزع قبل منتصف اليوم الدراسي.

يتم تسوية مستندات صرف الوجبات كل أسبوعين بعد مطابقتها ببيان الفاتورة المقدمة من الجهة الموردة والبيان الوارد من الإدارات للمديرية.

يتم التجميع في استمارة واحدة (إذن الإضافة) من المديرية ومراجعتها وإرسالها لجهة الصرف بعد المراجعة إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

تحتفظ المدارس بأذون التسليم (إذن الصرف اليومي / الاستمارة المجمعة للوجبات).

يتم استلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلقة لأقرب عدد للحضور الفعلي، وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة على منظومة التغذية المدرسية.

في حال وجود أي متبقٍ من الكرتونة بعد التوزيع لأي سبب يمكن الاحتفاظ به داخل المدرسة بحيث يكون في غرفة نظيفة محكمة الغلق وداخل نفس الكرتونة، مع وجود تهوية مناسبة بالغرفة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة مع مراعاة عدم وجود أي وجبات متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية

التغذية المدرسية