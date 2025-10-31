قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء
وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة
ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة
الرئيس الصيني: مستعدون لفرض صفر رسوم جمركية على السلع القادمة من أفريقيا
تغيّر في المشهد الجوي.. الظواهر الصباحية تفرض حذرا وتوقعات بأمطار مفاجئة
إسقاط 130 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025
تمويل روسي وتنفيذ متكامل.. لماذا يعد تعديل اتفاق الضبعة خطوة اقتصادية ذكية؟
أحمد مجاهد: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث ثقافي وحضاري وسياسي واقتصادي غير مسبوق
قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة
الأطباء: الاعتداء على مستشفى الفاشر بالسودان جريمة حرب مكتملة الأركان
طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء خريفية نهارا على أغلب الأنحاء، بينما كانت مائلة للبرودة نسبيا في الصباح الباكر ومائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا مائل للبرودة في أخره.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة العظمى المتوقعة، اليوم على القاهرة الكبرى فإنها ستكون 29 نهارا، بعدما أثرت نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء حتى وصلت إلى الحد الكثيف على بعض المناطق.

كما تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما البحرين خلال الطقس اليوم، يكون المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، بينما البحر الأحمر معتدل بارتفاع أمواج مماثل.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

الوجه البحري وجنوب الوجه البحري: العظمى 28 – الصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: العظمى 26 – الصغرى 18

رياح سرعتها 34 كم 

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 – الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 20

وأكدت الهيئة أن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 24 و34 كم/س، ولا توجد فرص قوية للأمطار باستثناء فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية.

