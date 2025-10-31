طقس اليوم.. أجواء خريفية ورذاذ خفيف يتساقط على القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم، أجواء خريفية نهارا على أغلب الأنحاء، بينما كانت مائلة للبرودة نسبيا في الصباح الباكر ومائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا مائل للبرودة في أخره.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة العظمى المتوقعة، اليوم على القاهرة الكبرى فإنها ستكون 29 نهارا، بعدما أثرت نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء حتى وصلت إلى الحد الكثيف على بعض المناطق.

كما تظهر سحب منخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

أما البحرين خلال الطقس اليوم، يكون المتوسط حالته خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر، بينما البحر الأحمر معتدل بارتفاع أمواج مماثل.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 – الصغرى 20

الوجه البحري وجنوب الوجه البحري: العظمى 28 – الصغرى 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: العظمى 26 – الصغرى 18

رياح سرعتها 34 كم

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 – الصغرى 23

شمال الصعيد: العظمى 30 – الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 20

وأكدت الهيئة أن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض المناطق بسرعة تتراوح بين 24 و34 كم/س، ولا توجد فرص قوية للأمطار باستثناء فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية.