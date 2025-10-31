ارتفاع عدد قـ.تلى إعصار ميليسا في منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار "ميليسا" الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي إلى 49 شخصا، كما تسبب في حدوث دمار واسع النطاق.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة عن السلطات في جامايكا قولها إن 19 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما ضرب الإعصار البلاد، مشيرة إلى أنها تواصل جهود البحث والإنقاذ.. كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص في جامايكا، فضلا عن تدمير أسطح المباني.

كما أعلنت السلطات في هاييتي، التي شهدت على مدار أيام هطولا غزيرا للأمطار الناجمة عن الإعصار، مصرع 25 شخصا على الأقل معظمهم في بلدة "بيتيت جواف" الواقعة جنوبي البلاد عندما فاض الأحد الأنهار عن ضفتيه.

وقامت السلطات في كوبا بإجلاء نحو 735 ألف شخص من منازلهم بعدما ضرب إعصار "ميليسا" شرقي البلاد، إلا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا هناك، وذلك على الرغم من الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمنازل والمحاصيل.

يذكر أن الأعاصير المدارية تتكون فوق المياه الدافئة للمحيطات، ويقول الخبراء إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية يزيد من احتمالية حدوث عواصف شديدة .. ويبدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي في الأول من يونيو ويستمر حتى الثلاثين من نوفمبر.