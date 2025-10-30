قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
مرأة ومنوعات

مشروبات تحسن الأيض والهضم قبل النوم

مشروبات
مشروبات

تناول بعض المشروبات قبل النوم يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم وحتى تعزيز حرق الدهون.

ووفقا لما جاء في موقع مشروبات تحسن عملية الأيض.

الكفير

الكفير مشروب ألبان مُخمّر  يُعزز صحة الأمعاء ويُحسّن الهضم ويزيد الشعور بالشبع، مما يُساعد على تجنب  الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. 

يمكن للبروبيوتيك  في الكفير أن يُعزز امتصاص العناصر الغذائية ويحسن صحة جهاز المناعة ويمكن إضافة رشة من القرفة أو بضع حبات من التوت دون إضافة سكر.

شاي البابونج


يشتهر شاي البابونج بخصائصه المُهدئة، ويقلل التوتر وتعزيز النوم العميق والمريح.

إن النوم الجيد ضروري لوظيفة الأيض المثالية مما يُساعد على تنظيم هرمونات الشهية مثل اللبتين والغريلين و يمكن نقع البابونج مع شريحة من الليمون أو رشة من العسل وشربه بانتظام.

يُساعد شاي البابونج على الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز المناعة والاسترخاء العام، مما يجعله إضافة بسيطة وفعّالة إلى الروتين الليلي الصحي.


ماء الليمون الدافئ


يُساعد ماء الليمون الدافئ على الهضم ويُطرد السموم ويُقلل الانتفاخ ويعمل كمضاد للأكسدة ومعالجة العناصر الغذائية بكفاءة أكبر كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحسين النكهة مع الحفاظ على صحتها.

شاي القرفة
القرفة تولد للحرارة بشكل طبيعي و ترفع درجة حرارة الجسم قليلاً وتُعزز عملية الأيض كما أن شرب شاي القرفة قبل النوم يُساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. للحصول على أفضل النتائج، يمكن مزج رشة صغيرة من القرفة مع الماء الدافئ أو شاي الأعشاب، مع تجنب السكر للحفاظ على مُحسّن لعملية الأيض.

مشروب خل التفاح


يُحسّن خل التفاح عملية الهضم ويُنظّم مستويات السكر في الدم ويُساعد في إدارة الوزن عند تناوله قبل النوم وتوضع ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء الدافئ، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو رشة من القرفة لتحسين اللطعم وينصح الخبراء بشربه دائمًا باستخدام ماصة لحماية الأسنان من الحموضة.

شاي الزنجبيل


يمتلك الزنجبيل خصائص مُضادة للالتهابات ومُساعدة  للهضم مما يجعله مشروبًا مسائيًا ممتازًا.

تناول شاي الزنجبيل يُهدئ المعدة، ويُقلل الانتفاخ، ويحسن  الأيض ويعزز الطعم والفوائد بإضافة عصرة ليمون أو بضع أوراق نعناع لمزيد من مضادات الأكسدة.

الشاي الأخضر منزوع الكافيين

الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة تزيد أكسدة الدهون وتُحسّن معدل الأيض و يفيد الشاي منزوع الكافيين بمزايا ايضية دون إزعاج النوم ولمزيد من النكهة، يُمكن نقعه مع شريحة من الزنجبيل أو بضع أوراق نعناع طازجة.

حليب الكركم الذهبي
حليب الكركم مُضاد للالتهابات ومركبات مُعززة لعملية الأيض مثل القرفة والفلفل الأسود.

وتناوله قبل النوم يُحسن الهضم ويُعزز النوم بشكل أفضل ويُقلل الالتهابات، مما يدعم صحة الأيض بشكل عام.

شاي النعناع

شاي النعناع يهدئ الجهاز الهضمي وشربه قبل النوم يُساعد على استرخاء المعدة وتقليل الانتفاخ ورفع كفاءة الجهاز الهضمي كما يُساعد على تهدئة العقل، مما يُعزز النوم بشكل أفضل، مما يدعم بشكل غير مباشر عملية الأيض الصحية.

ماء الخيار والنعناع


يُعدّ الماء مع الخيار والنعناع مشروبًا منعشًا ومنخفض السعرات الحرارية ويُساعد  على ترطيب الجسم، ويحتوي على ألياف تُعزز الهضم و تهدئة المعدة.

شرب هذا المزيج قبل النوم يُساعد على طرد السموم ويمكن أن يُحفز عملية الأيض بشكل طفيف.

مشروبات قبل النوم الايض عمليات الايض

