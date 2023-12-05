بمشاركة الاهلي وبيراميدز |طرح تذاكر السوبر الرباعي المصري بالإمارات

طرحت التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق و هي الأهلي و بيراميدز و فيوتشر و سيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ ديسمبر الجاري

وتم طرح التذاكر عبر موقع https://abu-dhabi.platinumlist.net/ar/sport/sport-football/eyptian-super-cup

وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة. وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي.

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.