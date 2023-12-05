أنا جعانة يا عمو..كلمات مؤثرة لطفلة فلسطينية فقدت أسرتها في قصف إسرائيلي

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، كلمات مؤثرة لـ طفلة فلسطينية فقدت أسرتها بسبب قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

ووصلت طفلة فلسطينية لمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد تعرضها وأسرتها لقصف إسرائيلي حيث عبرت بكلمات عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في القطاع من حالة الفقد والجوع والعطش.

وعبرت الطفلة الفلسطينية في الفيديو عن خوفها وشعورها بالجوع، قائلة:" وحد أخدني وقالي بدي أوديكِ على المستشفى وركبوني سيارة وجئت فورا إلى هنا، وقلت له عمو عمو، أنا جوعانة كتير، مش متذكرة ما جرى، لكن بدي ماما وبدي مريم وإخواتي وتيسير، بدي أشوف أهلي"

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة منذ انهيار الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضية.