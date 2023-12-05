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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نتنياهو يريد التخلص من الأسرى.. اللواء نصر سالم يفجر مفاجأة بقانون غريب بإسرائيل

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

أكد اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن إسرائيل تريد التخلص من عبء الأسرى والرهائن من المدنيين والعسكريين، مضيفا انه ليس من المهم تحرير الأسرى تماما، إنما التخلص من هذا الضغط.

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وأضاف نصر سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الثلاثا، انه لم تبكي على الأسرى والرهائن وتفكر في اغراق الانفاق في قطاع غزة، متابعا أن حركة حماس لديها حل لهذا الأمر وضد اغراق الانفاق بمياه البحر.

وتابع اللواء نصر سالم المستشار بالاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حركة حماس لن تستسلم، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد تحقيق اي شيء على الأرض وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

إسرائيل الإعلامية عزة مصطفى المستشار بالاكاديمية العسكرية حركة حماس المقاومة في غزة اللواء نصر سالم قطاع غزة

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