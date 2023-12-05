وضع مأساوي .. اليونسيف: يجب وقف الحرب في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم اليونيسف، ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتلك الحرب لا تقتل إلا الأطفال، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وتابع المتحدث باسم اليونيسف :" يجب على الأطراف التي لديها نفوذ العمل على وقف الحرب في غزة وإنقاذ أطفال فلسطين وأن تنتهي معاناتهم|".

وأكمل :" الوضع بالنسبة للأطفال في غزة مأساوي وملايين الأشخاص نزحوا من القطاع ".

ولفت المتحدث باسم اليونسيف:" يجب أن يتوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فورا".

وشدد على ضروروة أن يحترم كافة الأطراف احترام القانون الدولي وأن يتم وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة.