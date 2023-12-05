يتحملون مسؤوليات الكبار.. فيديو مؤلم لأطفال فلسطينين من غزة.. شاهد

أصبحت حياة الأطفال في غزة بين خيارين لا ثالث لهما، إما الشهادة أو العيش في معاناة النزوح والحصار حتي من أساسيات الحياة فلا توجد مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا بيوت تحمي من برد الشتاء.



“عيشتي طفولك”.. كانت هذه بداية مقطع فيديو مؤلم أظهر مجموعة من الأطفال في فلسطين يتحملون مسؤوليات حياتية تفوق أعمارهم التي شهدت فقدان جميع أو معظم أفراد عائلاتهم نتيجة الإبادة التي يتعرضون لها.

وشملت هذه المسؤوليات الغسل والطهي بطرق بدائية لأفراد مخيم بالكامل.

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غزة اليوم

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا ، أن مدفعية الاحتلال أطلقت أكثر من 70 قذيفة خلال ساعة واحدة على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وأكدت صفا، نقلا عن مصادر طبية أن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في الشوراع بمناطق شمالي القطاع في ظل محاصرة المستشفيات وتعطّل مركبات الإسعاف والدفاع المدني بفعل الاستهداف ونفاد الوقود.

ودوت صافرات الإنذار من جديد في مستوطنة "نيريم" بغلاف غزة.



