تحذير خطير ومناشدة عاجلة.. البيان الختامي لـ القمة الخليجية بالدوحة يدور حول غزة

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية، المنعقدة في العاصمة القطرية اليوم، الثلاثاء، ثبات الموقف تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع معاناة سكان غزة.

وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي؛ مؤكدا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة.

وناشد البيان الختامي، المجتمع الدولي التدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، مطالبا بإنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967م.

وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة.

ونص إعلان الدوحة على أن القمة تشيد بالدور المتنامي لدول التعاون الخليجي في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وخارجها.

ورحبت القمة بشكل خاص بمبادرة السعودية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة.

كما رحب البيان الختامي بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كضيف على مجلس التعاون الخليجي.